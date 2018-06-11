В Уганде бушует неизвестная лихорадка
11 июня 2018 08:35 210
Роспотребнадзор рассказал о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде и попросил россиян учитывать эту информацию при возможных поездках в страну, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вспышка не диагностированного инфекционного заболевания среди 14-ти детей, девять из которых скончались на востоке Уганды, стала причиной разбирательства в парламенте страны 24 мая. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, врачи лечебных учреждений, в которые госпитализированы дети, не могут поставить диагноз, однако, по их мнению, клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке неизвестной этиологии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
10 Июн. 12:00 10 798
-
10 Июн. 21:30 5 587
-
10 Июн. 22:15 5 581
-
10 Июн. 11:05 3 971
-
10 Июн. 16:12 3 042