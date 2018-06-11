Главы МИД Сингапура и КНДР провели встречу в преддверии саммита
11 июня 2018 08:43 147
Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в понедельник провел встречу со своим коллегой из КНДР Ли Ёе Хо. Об этом глава сингапурского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"Рад видеть главу МИД Ли Ён Хо! Мы провели короткую встречу здесь в министерстве спустя всего четыре дня после того, как он великодушно принял меня в Пхеньяне!" - отметил министр иностранных дел Сингапура.
Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.
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