В Стамбуле на фабрике произошел пожар
11 июня 2018 08:54 173
Вспыхнул пожар на ниточной фабрике Джевизлибаг в Стамбуле, сообщают в понедельник турецкие СМИ. Сообщается, что на место происшествия прибыли бригады спасателей и пожарных. В результате пожара никто не пострадал. О причине пожара не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сильный пожар, охватившие всё здание фабрики, значительно затрудняет работу пожарных и спасателей, прибывших на место происшествия. Специалисты проводят меры для предотвращения возможного взрыва в цехах фабрики.
Бригады пожарных продолжают тушить растущий огонь.
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