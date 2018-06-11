В Стамбуле на фабрике произошел пожар

Вспыхнул пожар на ниточной фабрике Джевизлибаг в Стамбуле, сообщают в понедельник турецкие СМИ. Сообщается, что на место происшествия прибыли бригады спасателей и пожарных. В результате пожара никто не пострадал. О причине пожара не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сильный пожар, охватившие всё здание фабрики, значительно затрудняет работу пожарных и спасателей, прибывших на место происшествия. Специалисты проводят меры для предотвращения возможного взрыва в цехах фабрики.

Бригады пожарных продолжают тушить растущий огонь.

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