Президент США вновь обрушился с критикой на премьера Канады

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Каднады Джастина Трюдо, прокомментировав его слова об американских торговых пошлинах. На своей странице в Twitter глава американской администрации написал: "Судя по канадским данным, они зарабатывают на торговле с США почти 100 миллиардов долларов. Похоже, они хвастались и попались!"

Дональд Трамп напомнил, что американские производители молочных продуктов должны платить за экспорт своих товаров в Канаду пошлины в размере 270 процентов, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "А потом Джастин Трюдо делает вид, что оскорблен, когда его критикуют", - подчеркнул он. Одновременно президент США напомнил о совокупном торговом дефиците США размером в 800 миллиардов долларов, назвав пошлины других стран на импорт несправедливыми.

Как сообщалось, в минувшую субботу Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике прошедшего в Канаде саммита G7, в котором США принимали участие. Обосновывая такое решение, президент США назвал заявления Джастина Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита "ложными", и напомнил, что Оттава устанавливает высокие пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний.

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