Роналду рассмешили русские традиции - ВИДЕО
11 июня 2018 10:30 1 036
Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу. Видео появилось на YouTube-канале Tech View.
На подмосковной базе "Кратово" команду встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай. Под песню "Подмосковные вечера" одним из первых хлеб с солью попробовал нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Чемпионат мира стартует 14 июня. Сборная Португалии сыграет в группе с командами Испании, Марокко и Ирана.
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