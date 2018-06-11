СМИ: По меньшей мере 15 военных погибли при нападении талибов в Афганистане

По меньшей мере 15 силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

"Пятнадцать сотрудников сил безопасности были убиты в атаке Талибана в провинции Кундуз", - говорится в сообщении агентства.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан" и продолжат борьбу против ИГ и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами.

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