Тысячи людей встречали кортеж Ким Чен Ына в Сингапуре - ВИДЕО
11 июня 2018 11:35 219
В Сети появилось видео из Сингапура, куда прибыл кортеж северокорейского лидера Ким Чен Ына на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Кадры опубликовало на своем YouTube-канале издание Straits Times.
Автомобиль с флагами КНДР встречали тысячи жителей. Машины подъехали к отелю St. Regis, где будет жить Ким Чен Ын и его делегация, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Нажмите на видео для просмотра:
Саммит США-КНДР состоится 12 июня. На его проведение уже потратили 20 миллионов долларов. А пока северокорейский лидер пообщался с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.
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