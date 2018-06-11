В Кыргызстане откроют цех по производству мелких золотых слитков

11 июня 2018 11:34

В Кыргызстане откроют цех по производству мелких золотых слитков. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сейчас банк совместно с "Кыргызалтыном" работает над открытием цеха. "Цех нам нужен, чтобы самим производить мелкие слитки. Пока же мы покупаем их у Казахстана", - пояснил председатель Нацбанка.

По его данным, банк начал покупать кыргызское золото. "Мы хотим увеличить объем золота в золотовалютном резерве. В 2015 году в резерве страны было 4,2 тонны золота, в 2017-м - 6, 9 тонны", - сообщил он.

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