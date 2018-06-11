Очевидцы сняли на видео страшную смерть парашютиста в Хакасии - ВИДЕО

В Хакасии мужчина разбился не справившись с управлением парашютом. Трагедия произошла в субботу, 10 июня, на водоеме Калининского карьера, сообщили в региональном управлении СК РФ.

37-летний отдыхающий, который приехал на карьер вместе со своей семьей и друзьями, решил покататься на парашюте, привязанном к водному мотоциклу. Мужчина взлетел над водоемом, но потом потерял траекторию и его унесло к берегу. При этом он начал стремительно снижаться и столкнулся с землей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщили в СК.

Гибель мужчины сняли на видео очевидцы. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

