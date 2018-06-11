Сообщник мужчины, арестованного за угон, удивил полицейских - ВИДЕО

Офицеры полиции из округа Паско (Флорида, США) шутят, что для этого необычного ареста им стоило бы запастись бананами, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

23-летний Коди Блейк Хессион, угнавший машину, не оказывал сопротивления полицейским, но те с изумлением увидели, что у мужчины имеется сообщник - обезьянка-капуцин, цепляющаяся за его рубашку.

Коди рассказал, что является владельцем животного вот уже 3 года, а купил он его у заводчика в Северной Каролине. Тем не менее, поскольку у мужчины не было разрешения на содержание экзотического зверька, обезьяну, как и её хозяина, тоже арестовали, и она временно отправилась в местный заповедник.

Коди в данный момент находится за решёткой, но может выйти, если заплатит залог в размере 5000 долларов. Кроме того, мужчине грозит штраф за содержание обезьяны без разрешения.

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