Шесть легковушек вспыхнули и сгорели после столкновения с фурой - ВИДЕО

11 июня 2018 16:50

Страшное ДТП произошло на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск в районе поселка Кутарбитка. Фура Scania в ночь на воскресенье наехала на колонну из шести легковушек, которые в результате вспыхнули, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Машины выгорели практически дотла, от них остались сгоревшие остовы. В результате ДТП погибли три человека, четверо пострадали.

Очевидцы делятся страшными кадрами с места ДТП в соцсетях. Многие утверждают, что на этом участке трассы проходит ремонт, движение регулировалось с помощью светофора.

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Шесть легковушек вспыхнули и сгорели после столкновения с фурой

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