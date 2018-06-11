Как "человеку-пауку" не дали покорить небоскреб в Сеуле - ВИДЕО

11 июня 2018 17:10

В Сети появилось видео неудавшегося восхождения "человека-паука" на небоскрёб в Сеуле. Французский "человек-паук" попытался подняться без страховки на 123-этажное здания Lotte World Tower 6 июня. Штурм высотки пресекла служба безопасности: "человека-паука" задержали на 75-м этаже, поскольку он поднимался без разрешения. Охранники следовали за ним два часа внутри здания. Ален Робер за свои достижения занесён в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету - самые известные небоскрёбы планеты, включая башню "Бурдж-Халифа" в Дубае, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
 

Нажмите на видео для просмотра:
Как

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az