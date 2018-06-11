Умер известный грузинский актер

В Тбилиси умер грузинский актер и певец Гио Хуцишвили. Об этом на странице в фейсбуке сообщило министерство культуры и спорта Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ему было 55 лет.

"Министерство культуры и спорта Грузии выражает соболезнования по поводу смерти Гио Хуцишвили", - говорится в сообщении.

По данным Общественного телевидения Грузии, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Гио Хуцишвили снялся в таких фильмах, как "Любовь с акцентом", "Хареба и Гоги", "Наш черед, ребята!" и "Тбилиси-Тбилиси".