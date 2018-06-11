Умер известный грузинский актер
11 июня 2018 18:55 467
В Тбилиси умер грузинский актер и певец Гио Хуцишвили. Об этом на странице в фейсбуке сообщило министерство культуры и спорта Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ему было 55 лет.
"Министерство культуры и спорта Грузии выражает соболезнования по поводу смерти Гио Хуцишвили", - говорится в сообщении.
По данным Общественного телевидения Грузии, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.
Гио Хуцишвили снялся в таких фильмах, как "Любовь с акцентом", "Хареба и Гоги", "Наш черед, ребята!" и "Тбилиси-Тбилиси".
18:50 452