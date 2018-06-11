В Эстонии арестовали российское судно Petersburg

В Пальяссааре, порту Таллина, из-за долгов арестован российский грузовой паром Petersburg, передает Maritime Bulletin.

По информации портала, Petersburg арестован за долги предприятию снабжения судна, а также за задержки выплат зарплаты экипажу. Сообщается, что судно находится в порту Пальяссааре с конца апреля нынешнего года, предприятие-собственник Petersburg намеревалось начать его ремонт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что эстонская сторона требует от собственника €350 тыс. за долги по снабжению парома и еще €30 тыс. в качестве выплат экипажу.

По данным издания, судно Petersburg было спущено на воду в 1987 году.