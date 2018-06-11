В Одессе украли скульптуру любимого кота Жванецкого

В Одессе украли скульптуру любимого кота Михаила Жванецкого, сообщила одесская полиция в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Скульптура "Кот Морис" (кот лежит на портфеле) была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов по улице ул. Маразлиевская, 7.

Кот был выполнен из полиэфирной смолы, акрила, при варварских манипуляциях мог расколоться.

На месте работает полиция. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "кража".