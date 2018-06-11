В США откроется подводный музей - ФОТО

Желающие смогут посетить художественный музей под водой в Мексиканском заливе, у берегов Флориды, уже в конце июня, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Все скульптуры нового музея Underwater Museum of Art (UMA Florida) выполнены из натуральных материалов, поэтому они не должны помешать подводной экосистеме. Сейчас большая часть дна океана вблизи экспозиции - непривлекательный для морских обитателей песок. Ожидается, что скульптуры музея станут искусственным рифом, который рыбы и другие организмы будут использовать как убежище.



Авторы задумывали проект для дайверов, поскольку скульптуры поместят на глубину около 20 метров. Но сейчас говорится о том, что экспозицию будет видно всем, если день будет ясный, а вода прозрачной.

По задумке авторов, природный мир будет соседствовать с современным искусством.

Еще одна известная подводная экспозиция расположена недалеко от Канкуна. Museo Subacuatico de Arte (MUSA) организовали в Мексике в 2009 году, за несколько лет статуи покрылись водорослями и привлекли множество морских обитателей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook