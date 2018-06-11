Премьер Британии назвала условие возвращения России в G8
11 июня 2018 20:49 276
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для возвращения России к формату G8 стране необходимо измениться. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мэй отметила, что была "очень хорошая причина" преобразовать G8 в G7.
"Любые разговоры о том, может ли Россия вернуться за стол переговоров, не могут начаться до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию", - сказала Мэй во время выступления в британском парламенте в понедельник, 11 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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