Премьер Британии назвала условие возвращения России в G8

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для возвращения России к формату G8 стране необходимо измениться. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэй отметила, что была "очень хорошая причина" преобразовать G8 в G7.

"Любые разговоры о том, может ли Россия вернуться за стол переговоров, не могут начаться до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию", - сказала Мэй во время выступления в британском парламенте в понедельник, 11 июня.