Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре - ФОТО - ВИДЕО
12 июня 2018 08:08 838
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре, обменявшись продолжительным рукопожатием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Оба они слегка улыбались, после чего президент США несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу и предложил пройти для продолжения встречи тет-а-тет, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра.
Нажмите на видео для просмотра:
-
11 Июн. 15:43 19 588
-
11 Июн. 12:46 8 853
-
11 Июн. 10:30 7 571
-
11 Июн. 22:06 6 988
-
11 Июн. 10:04 6 152