Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре - ФОТО - ВИДЕО

12 июня 2018 08:08

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре, обменявшись продолжительным рукопожатием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оба они слегка улыбались, после чего президент США несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу и предложил пройти для продолжения встречи тет-а-тет, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

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