В Токио автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Автомобиль вылетел на пешеходный переход в Синдзюку - одном из самых оживленных районов японской столицы, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Инцидент произошел в 08.40 по местному времени недалеко от железнодорожной станции Такаданобата, рядом с которой расположены кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин, передает Day.Az.

По данным местных противопожарных служб, в ведении которых находится и служба скорой помощи, пострадали 6 человек. Состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое.

Сотрудники японской полиции задержали 52-летнего мужчину. В ходе допроса он заявил, что перепутал педали тормоза и газа.