В Токио автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
12 июня 2018 09:00 162
Автомобиль вылетел на пешеходный переход в Синдзюку - одном из самых оживленных районов японской столицы, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Инцидент произошел в 08.40 по местному времени недалеко от железнодорожной станции Такаданобата, рядом с которой расположены кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин, передает Day.Az.
По данным местных противопожарных служб, в ведении которых находится и служба скорой помощи, пострадали 6 человек. Состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое.
Сотрудники японской полиции задержали 52-летнего мужчину. В ходе допроса он заявил, что перепутал педали тормоза и газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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