В Иране около 20 человек пострадали из-за шторма
12 июня 2018 09:04 138
По меньшей мере, 18 человек пострадали в провинции Тегеран из-за сильных дождей и шторма, сообщает агентство IRNA со ссылкой на аварийно-спасательную службу провинции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, сильные дожди и шторм обрушились на провинцию Тегеран в понедельник вечером. Пострадавших доставили в больницы.
Штормовой ветер со скоростью около 83 километров в час и сильный дождь в пострадавших районах стали причиной падения деревьев и электрических столбов, а также обрушения фасадов зданий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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