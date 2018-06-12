Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ после переговоров
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания их саммита в Сингапуре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Церемония состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом. Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначена для лидера КНДР.
На фоне стола для подписания выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета - синий, красный и белый.
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
"Мы увидим большие перемены", - отметил глава КНДР.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.
"Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей ... теперь в совершенно иной ситуации, чем раньше", - добавил американский президент.
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