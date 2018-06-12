В центре Хельсинки произошла стрельба
Полиция Хельсинки открыла стрельбу в центре города из-за вооруженного человека. Об этом говорится в сообщении органов правопорядка во вторник утром, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Полиция получила информацию о человеке, который был на улице с пистолетом. Полиция провела разговор с данным лицом. Однако около шести часов (утра) ситуация обострилась, и полиция применила огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе улиц Маннергейминтие (Mannerheimintie) и Корппаанмяентие (Korppaanmäentie), пишет газета Helsingin Sanomat, публикуя фотографию очевидцев с места события.
Дело о применении полицией оружия передано для расследования в Генеральную прокуратуру.
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