Трамп: Денуклеаризация Корейского полуострова будет "очень быстрой"

12 июня 2018 10:27

Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы начинаем этот процесс очень-очень быстро", - ответил Трамп на соответствующий вопрос на церемонии подписания итогового документа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча лидеров двух стран проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az