Трамп: Денуклеаризация Корейского полуострова будет "очень быстрой"

Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы начинаем этот процесс очень-очень быстро", - ответил Трамп на соответствующий вопрос на церемонии подписания итогового документа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча лидеров двух стран проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

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