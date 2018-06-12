Трамп: Денуклеаризация Корейского полуострова будет "очень быстрой"
12 июня 2018 10:27 226
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы начинаем этот процесс очень-очень быстро", - ответил Трамп на соответствующий вопрос на церемонии подписания итогового документа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Встреча лидеров двух стран проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.
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