США предоставят КНДР гарантии безопасности
12 июня 2018 11:57 276
США предоставят КНДР гарантии безопасности, в то время как руководство КНДР выражает приверженность денуклеаризации, говорится в совместном документе, подписанном по итогам саммита двух стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам. Документ сфотографировали репортеры президентского пула.
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