Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ маркером с именем Трампа
12 июня 2018 11:50 659
Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, который предложила американская сторона, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер и тщательно протер его салфеткой.
Однако непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку. Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ.
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