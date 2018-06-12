Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ маркером с именем Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, который предложила американская сторона, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер и тщательно протер его салфеткой.

Однако непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку. Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ.

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