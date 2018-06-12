Опубликовано фото подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа - ВИДЕО - ФОТО

12 июня 2018 12:08

В Сети появилось фото подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном документа. Его опубликовал на своей странице в Twitter журналист ABC Конор Финнеган, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Согласно документу, стороны договорились о взаимных уступках: Вашингтон обязался гарантировать безопаность в обмен на денуклеаризацию Пхеньяна. 

Первый в истории саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня.  

Как заявил американский лидер, после подписания документа отношения двух стран изменятся. Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что это событие - начало больших преобразований. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

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