Опубликовано фото подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа - ВИДЕО - ФОТО
12 июня 2018 12:08 325
В Сети появилось фото подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном документа. Его опубликовал на своей странице в Twitter журналист ABC Конор Финнеган, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Согласно документу, стороны договорились о взаимных уступках: Вашингтон обязался гарантировать безопаность в обмен на денуклеаризацию Пхеньяна.
Первый в истории саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня.
Как заявил американский лидер, после подписания документа отношения двух стран изменятся. Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что это событие - начало больших преобразований.
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