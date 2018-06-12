Ким Чен Ын и Трамп договорились о денуклеаризации КНДР

Обязательство КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова отражено в подписанном во вторник совместном заявлении по итогам саммита в Сингапуре президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако в нем нет ни слова о требованиях американцев добиваться от Пхеньяна полного, необратимого и проверяемого отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля, КНДР обязуется принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении Трампа и Ким Чен Ына.

В апреле Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали в пункте переговоров Пханмунджом совместную декларацию, в которой Северная Корея обещала сотрудничать с международным сообществом для денуклеаризации Корейского полуострова.

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