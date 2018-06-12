Женщина обнаружила на шее у собаки предмет, который заставил ее плакать - ВИДЕО

12 июня 2018 13:43

В Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено, как женщина обнаружила на шее у пса предмет, который заставил ее плакать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как передает ru.sputnik.md, ролик был снят в Литве. К шее несчастного дрожащего спаниеля был привязан металлический груз для того, чтобы утопить собаку. Однако питомец выжил и, судя по всему, сбежал.

Неравнодушная женщина отвезла животное к ветеринару. Собака оказалась здорова, а видео вызвало множество откликов среди пользователей Сети - они осудили жестокость людей, решивших убить пса.

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Нажмите на видео для просмотра:
Женщина обнаружила на шее у пса предмет, который заставил ее плакать

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