Женщина обнаружила на шее у собаки предмет, который заставил ее плакать - ВИДЕО
12 июня 2018 13:43 263
В Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено, как женщина обнаружила на шее у пса предмет, который заставил ее плакать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как передает ru.sputnik.md, ролик был снят в Литве. К шее несчастного дрожащего спаниеля был привязан металлический груз для того, чтобы утопить собаку. Однако питомец выжил и, судя по всему, сбежал.
Неравнодушная женщина отвезла животное к ветеринару. Собака оказалась здорова, а видео вызвало множество откликов среди пользователей Сети - они осудили жестокость людей, решивших убить пса.
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