Трамп приостановил введение санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У меня были 300 санкций", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции.

По его словам, он решил их не вводить, потому что это выглядело бы "неуважительно".

"Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции", - добавил американский президент.

Трамп также отметил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении.

После окончания саммита, который состоялся 12 июня в Сингапуре, президент США и лидер КНДР подписали итоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".

"Мы увидим большие перемены", - отметил глава КНДР.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

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