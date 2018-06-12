Затонувший на Волге катамаран подняли на сушу

12 июня 2018 14:14

Спасатели подняли на сушу катамаран, который затонул на Волге после столкновения с баржей. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Волгоградской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судно было поднято с помощью автокрана. Внутри спасатели и обнаружили тело 11-й погибшей.

В МЧС сообщили, что спасательная операция завершена.

"С пострадавшими и родственникам погибших и пострадавших продолжают работать психологи", - добавили в ведомстве.

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