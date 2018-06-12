В сети появился трейлер новой игры про Лару Крофт - ВИДЕО

12 июня 2018 15:15

Американская компания Microsoft во время игровой конференции E3 показала новую игру про любимую многими Лару Крофт - Shadow of the Tomb Raider. Новинка станет завершающей серией трилогии про расхитительницу гробниц. Главную героиню ждет множество сложных испытаний в поисках древних секретов народа Майя, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Разработчики уверяют: в финале трилогии Лара станет настоящей "машиной для убийств" и охотницей. В трейлере зрителю демонстрируют большое количество экшена, взрывов, драк с людьми и животными. Видеоряд особенно прекрасен благодаря ландшафтам и путешествиям по руинам.

Игра не будет радикально отличаться от прошлых частей по геймплею, но от этого хуже она не становится, уверены критики.

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В сети появился трейлер новой игры про Лару Крофт

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