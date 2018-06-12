Коалиция США разбомбила село в Сирии, есть погибшие

12 июня 2018 15:31

Семь человек погибли, несколько получили ранения в результате авиаудара самолетов международной коалиции во главе с США в провинции Эль-Хасаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА, передает Day.Az.

Уточняется, что бомбардировке подверглась деревня Талль аш-Шайир.

На прошлой неделе сообщалось о десяти жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая - о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади, а накануне самолеты коалиции нанесли удары по деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака.

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