Коалиция США разбомбила село в Сирии, есть погибшие
12 июня 2018 15:31 150
Семь человек погибли, несколько получили ранения в результате авиаудара самолетов международной коалиции во главе с США в провинции Эль-Хасаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА, передает Day.Az.
Уточняется, что бомбардировке подверглась деревня Талль аш-Шайир.
На прошлой неделе сообщалось о десяти жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая - о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади, а накануне самолеты коалиции нанесли удары по деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака.
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