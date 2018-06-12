В 2018-м на каждом Аndrоid-устройстве появится «убийца» WhatsApp и Viber - ВИДЕО

Приложение Android Messages, которое по умолчанию присутствует на всех устройствах с операционной системой от Google, вскоре получит новые полезные функции, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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Сейчас "Android Сообщения", как называется приложение в русском сегменте Google Play, используется для обработки смс. Однако такой формат общения уже считается устаревшим - его практически полностью вытеснили мессенджеры, использующие интернет-соединение. WhatsApp, Viber, Telegram - эти сервисы давно позволяют не только общаться, но и делиться медиаконтентом, а также получать новости от любимых изданий.

В Google решили исправить упущение, переработав стандартное приложение Android Messages. Портал Akket.com утверждает, что мессенджер Google можно будет использовать на базе любого интернет-браузера. Для этого достаточно будет установить расширение или сохранить некую страницу в "Избранном". Сейчас веб-интерфейс есть и у Telegram, и у WhatsApp, но порой пользоваться ими не так удобно. Судя по всему, Google делает ставку на доступность мессенджера на любых устройствах - будь то даже компьютеры на MacOS.

Предполагается, что обновленный Android Messages будет представлен широкой публике до конца этого года.

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