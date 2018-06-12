Армянин снимал несчастный случай на телефон, вместо того, чтобы вызвать помощь - Соцсети - ВИДЕО

В соцсетях распространилось видео, на котором армянин снимает, как некий Дима, видимо, в подпитии, ползет по карнизу неизвестно какого этажа многоэтажного дома. Где происходит действие, не сообщается.

Предчувствуя успех в соцсетях, автор видео продолжает снимать, вместо того, чтобы вызвать помощь. Параллельно он обращается к Диме с веселящими зрителей предупреждениями. В конце концов Дима падает.

Если мужчина и не погиб, то уж точно покалечился. Но, судя по комментариям в соцсетях, это мелочь по сравнению с морем позитива национального разлива. Публика получила от просмотра большое удовольствие, особенно от реплик армянина, также наслаждающегося происходящим.

Султан Керим

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