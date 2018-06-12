Армянская медицина убила туриста из Франции

Турист из Франции скончался от сердечного приступа в Армении. Трагический случай произошел 11 июня. Группа туристов в сопровождении армянского гида направлялась из Бюракана Арагацотнской области в Гюмри, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщила журналистам Рузанна Штоян, сопровождавшая группу, около 15:00 французу стало плохо. Несколько раз звонили в "скорую", однако медики по неизвестным причинам опаздывали. Звонили в больницу Талина - самое близкое к тому моменту медучреждение. Из Талина ответили, что единственная карета "скорой помощи" по вызову уехала в Мастару.

"Были вынуждены сами доставить туриста в больницу, доехали до Талина. Однако и здесь они столкнулись с банальным непрофессионализмом врачей. Мужчина скончался", - сказала Штоян.

По ее словам, судмедэкспертиза выяснит причину смерти туриста, но вне зависимости от этого, качество и уровень медицинской помощи в регионах Армении оставляют желать лучшего.

В больнице Талина, в свою очередь, отвергают обвинения в свой адрес, отмечая, что сделали все возможное для спасения жизни 78-летнего мужчины.

По словам директора медцентра "Талин" Комитаса Сафаряна, когда мужчину привезли в больницу, он уже не подавал признаков жизни. Тело находится на вскрытии, по предварительным данным, которые ему сообщил судмедэксперт, причиной смерти стал острый инфаркт.

Он отметил, что у них всего одна машина "скорой помощи", которая была на выезде. Пока она вернулась, им сообщили, что больного уже везут в больницу.

По его словам, в социальных сетях появились сообщения, которые не соответствуют действительности и не корректны.