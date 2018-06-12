Мощный взрыв в Кабуле, много погибших и раненых
12 июня 2018 20:00 217
Число погибших в результате взрыва в Кабуле в понедельник составило17 человек, еще 40 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство городского восстановления и развития Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 13 человек, более 30 ранены.
Террорист-смертник в понедельник подорвался около входа в министерство городского восстановления и развития страны в районе Даруламан. Ранее телеканал сообщил, что в момент взрыва сотрудники министерства покидали здание. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
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