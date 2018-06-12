В работе Instagram по всему миру произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.

Отмечается, что пользователи видят сообщение "5xx Server Error". Комментариев от компании пока не поступало, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе американского сервиса Netflix, который дает подписчикам доступ к фильмам, сериалам и телепередачам на основе потокового мультимедиа.

5 июня в работе социальной сети Instagram также произошел сбой.

Пользователи жаловались на невозможность открыть приложение либо на невозможность обновить ленту новостей.