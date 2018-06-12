Могерини: провал сделки по Ирану может создать риск конфликта в регионе

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что развал договоренностей с Ираном по атому привел бы к спирали ядерного распространения в регионе и риску скатывания в конфликт. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Задачей этого соглашения было и остается предотвратить разработку Ираном ядерного оружия, и оно предотвращает", - заявила Могерини, выступая на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, следует осознавать, с какими последствиями можно столкнуться, если завтра соглашения не станет.

"Регион может войти в спираль ядерного нераспространения, а мы знаем этот регион, мы знаем конфликтность в регионе, и некоторые из вас были правы, риск соскальзывания в масштабный конфликт реален", - заявила она, вновь отметив важность усилий по сохранению Ирана в соглашении.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.