Эстония закупит у Франции ракеты ПВО на 50 млн евро

Центр оборонных инвестиций Эстонии и французская MBDA France подписали 11 июня в Париже договор о закупке на 50 млн евро противовоздушных ракет малого радиуса действия Mistral и оборудования для обучения пользования этими боевыми системами, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщил Центр оборонных инвестиций, модернизированные ракеты M3 и оборудование поступят в Эстонию в 2020-2027 годах. Кроме того, рамочный договор позволит в дальнейшем дополнительно приобрести ракеты еще на 100 млн евро.