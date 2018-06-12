Корсика готова принять судно Aquarius с сотнями беженцев

Власти французской Корсики выразили готовность принять судно Aquarius с несколькими сотнями нелегальных беженцев, для которого другие страны закрыли свои порты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нехватка пищи, плохие погодные условия, удаленность от испанского порта, в связи с экстренной ситуацией исполнительный совет Корсики предлагает организации SOS Mediterranee принять Aquarius в порту Корсики ", - написал в Twitter председатель исполнительного совета Корсики Жиль Симеони.

Спасательное судно Aquarius в субботу подняло на борт 629 беженцев, включая 100 детей. Корабль находился в Средиземном море между берегов Италии и Мальты.

Однако Италия запретила высадку мигрантов на своем берегу. Мальта также отказалась взять к себе потерпевших. В понедельник вечером премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности принять судно с беженцами.