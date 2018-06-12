В Гватемале снова активизировался вулкан Фуэго

Вулкан Фуэго в Гватемале, извержение которого унесло жизни как минимум 117 человек 3 июня, во вторник вновь активизировался, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает национальный институт сейсмологии центральноамериканской страны, с раннего утра в кратере вулкана происходят взрывы, а газы и пепел выбрасываются на высоту до 5 км.

Специалисты не исключают возможности выпадания пепла на расстоянии 15-25 км от жерла в близлежащих населенных пунктах, в том числе в бывшей столице городе Антигуа. Взрывы в кратере слышны на расстоянии до 10 км.

По данным властей, после извержения 3 июня 197 человек считаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы ранее открыла расследование в связи с гибелью людей. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.

В результате удара стихии 57 человек получили ранения, 12,4 тысячи были эвакуированы и 4,2 тысячи находятся во временных убежищах. В общей сложности стихия затронула 1,7 миллиона человек.