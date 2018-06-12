Никита Джигурда заявил о желании стать мэром Москвы

12 июня 2018 23:29

Актер и шоумен Никита Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я принял решение и иду в мэры Москвы", - написал актер в Instagram.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник, 11 июня, Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

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