Никита Джигурда заявил о желании стать мэром Москвы

Актер и шоумен Никита Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я принял решение и иду в мэры Москвы", - написал актер в Instagram.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник, 11 июня, Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.