Никита Джигурда заявил о желании стать мэром Москвы
12 июня 2018 23:29 210
Актер и шоумен Никита Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я принял решение и иду в мэры Москвы", - написал актер в Instagram.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник, 11 июня, Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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