Генассамблея ООН проголосует по резолюции о защите палестинцев
Резолюция о защите палестинцев будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в среду, сообщил пресс-секретарь председателя ГА ООН Бренден Варма, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Заседание начнется в 15.00 с выступлений представителей государств-членов, и в самом конце встречи ожидаем действий по проекту резолюции", - сказал Варма журналистам во вторник. Он отметил, что проект резолюции был подан в секретариат ООН. Ранее постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур заявил, что текст документа, который выносится на ГА ООН, схож с тем, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН.
США 1 июня заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающей применение Израилем силы против палестинцев. За документ проголосовали 10 членов Совета, включая Россию, США - против, а четверо членов воздержались. В проекте резолюции осуждалось "чрезмерное использование силы" со стороны Израиля в отношении палестинцев.
Адаптированный для Генассамблеи ООН проект резолюции "сожалеет об использовании чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на Оккупированной Палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа". Документ требует от Израиля "воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства".
Также ГА ООН призывает "к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня", а также "призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на Оккупированной Палестинской территории, включая Сектор Газа".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Роухани: Европе нужно принимать практические действия по сделке с Ираном
Никита Джигурда заявил о желании стать мэром Москвы
Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики
Точный гороскоп на среду
Никита Джигурда заявил о желании стать мэром Москвы
Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики
В Гватемале снова активизировался вулкан Фуэго
Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
59 yaşında kombayn sürən azərbaycanlı qadın - VİDEO
"Son zəng" üçün konkret vaxt qoyuldu: 2 saat - VİDEO
-
12 Июн. 18:46 16 417
-
12 Июн. 19:27 9 327
-
12 Июн. 17:03 7 205
-
12 Июн. 13:10 6 783
-
12 Июн. 17:25 5 534