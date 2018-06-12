Роухани: Европе нужно принимать практические действия по сделке с Ираном

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что европейским странам необходимо начать принимать практические шаги в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает агентство IRNA со ссылкой на информационный центр офиса президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, Роухани выразил удовлетворение позицией европейских стран по СВПД, но отметил, что их заявления "должны быть переведены в практические и осязаемые действия".

"Мы не должны позволить такому великому достижению дипломатии быть разрушенным односторонними мерами и нарушением обязательств другими. Если Иран не сможет использовать преимущества, предусмотренные в соглашении, сохранение членства в соглашении будет практически невозможно", - приводит агентство слова Роухани.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с Роухани "напомнил о желании Франции, Великобритании, ФРГ, России и КНР продолжать реализовывать венское соглашение по иранскому атому во всех его измерениях".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.