США намерены усилить охрану границы с Канадой

13 июня 2018 00:21

Министерство внутренней безопасности США опубликовалообновленную стратегию охраны северной границы страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщении министерства отмечается, что стратегия содержит план по усилению защиты границы с Канадой от террористических и криминальных угроз, облегчению потока "законной трансграничной торговли и поездок", укреплению защиты критически важной инфраструктуры.

В реализации стратегии американские власти намерены сотрудничать с канадскими.

Стратегия опубликована на фоне роста противоречий между Вашингтоном и Оттавой, связанных с введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадскую сталь и алюминий.

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