США намерены усилить охрану границы с Канадой
13 июня 2018 00:21 139
Министерство внутренней безопасности США опубликовалообновленную стратегию охраны северной границы страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В сообщении министерства отмечается, что стратегия содержит план по усилению защиты границы с Канадой от террористических и криминальных угроз, облегчению потока "законной трансграничной торговли и поездок", укреплению защиты критически важной инфраструктуры.
В реализации стратегии американские власти намерены сотрудничать с канадскими.
Стратегия опубликована на фоне роста противоречий между Вашингтоном и Оттавой, связанных с введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадскую сталь и алюминий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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