Стал известен главный арбитр первого матча ЧМ-2018
Матч открытия чемпионата мира 2018 года Россия - Саудовская Аравия, который пройдет в четверг, 14 июня, в московских "Лужниках", доверили судить бригаде арбитров из Аргентины. В нее войдут Нестор Питана, Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Четвертым судьей назначен бразилец Сандру Риччи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Бригаду видеоарбитров составят Массимилиано Иррати (Италия, ВАР), Мауро Вильяно (Аргентина, первый ассистент ВАР), Карлос Астроса (Чили, второй ассистент ВАР) и Даниэле Орсато (Италия, третий ассистент ВАР).
Питана - судья ФИФА с 2010 года. Он уже судил один из матчей российской сборной России: на чемпионате мира 2014 года в Бразилии он работал на встрече России и Кореи (1:1). Аргентинец также принял участие в Кубке конфедераций-2017, где обслуживал игры Португалия - Мексика (2:2) и Германия - Мексика (4:1).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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