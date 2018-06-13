Трамп назвал Ким Чен Ына "забавным и прекрасным парнем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень хорошо поладили с самого начала... Мы стали говорить о том, что надо денуклеаризовать страну, и он это понял, он с этим не спорил", - сказал Трамп в интервью Fox News.

"Он сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада", - добавил президент США, говоря о Ким Чен Ыне.

В то же время Трамп отметил, что не отказывается от своих прежних жестких высказываний в адрес Ким Чен Ына, поскольку без них, по его словам, не было бы последующих переговоров с КНДР. "Думаю, без этой риторики мы бы здесь не оказались. Я с большой неохотой это делал... но выбора не было", - заявил глава Белого дома.

Ранее, комментируя саммит в Сингапуре в Twitter, президент США поблагодарил лидера КНДР за "отважный шаг навстречу новому и светлому будущему для его народа" и выразил уверенность, что возможности КНДР в случае отказа от ядерного оружия будут беспредельны.

По его словам, "беспрецедентная встреча" доказывает, что "настоящие перемены возможны".

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР, по ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В то же время в соглашении отсутствует требование полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь тот согласился приехать в Соединенные Штаты.