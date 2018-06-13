Парламент Британии одобрил план по выходу из ЕС

Нижняя палата британского парламента с минимальным перевесом одобрила план по выходу из ЕС, срок срок финального оформления которого ранее озвучила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Об этом пишет DW.com, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Нижняя палата британского парламента во вторник, 12 июня, 324 голосами против 298 приняла план по выходу страны из Евросоюза. Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки, однако она была вынуждена пойти на уступки противникам Brexit в рядах Консервативной партии, которую она представляет.

В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС. В то время как некоторые британские политики хотели бы сохранить тесные связи с Брюсселем, другие настаивают на по возможности максимальном отдалении страны от Евросоюза.

Для Терезы Мэй результаты нынешнего голосования являются в немалой степени обнадеживающими. Глава британского правительства находится под огромным давлением с разных сторон. После неудачных парламентских выборов в 2017 году, по итогам которых Мэй намеревалась добиться внушительного преимущества для переговоров по Brexit, консерваторы располагают минимальным большинством в Палате представителей.