Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него и сборную по футболу

Рамзану Кадырову понравилась песня Семена Слепакова, в которой он в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Слепаков 11 июня опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, в которой предложил назначить Кадырова тренером сборной России по футболу перед чемпионатом мира. Описывая Кадырова, в частности, Слепаков поет, что тот "твердый, как пармезан". Глава Чечни в песне ставит перед сборной задачу дойти до финала, однако та проигрывает, по версии Слепакова, матч "Эмиратам", после чего Кадыров отказывается ее тренировать.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", - написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что ему обидно только, что команда во главе с ним проиграла. "Это непорядок", - написал глава Чечни и пригласил Слепакова в Грозный, чтобы написать новую песню.

Кадыров также пожелал сборной России по футболу победы на чемпионате мира.

Завершил пост глава Чечни несколькими четверостишьями, в которых он, по его словам, отвечает Слепакову "в его стиле".

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал юмор Слепакова "низкопробным" и призвал артиста извиниться перед футбольной сборной и Кадыровым.

Россияне сыграют 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.