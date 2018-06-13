Бывшему футболисту СССР хочется выть от игры сборной России

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев ответил нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе, который отметился резкими высказываниями в адрес представителей СМИ, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард национальной команды обвинил журналистов в незаслуженной критике сборной.

"Он говорит, что есть негативный фон, что все гнобят сборную еще до начала турнира. И что все как будто враги команде... Да, Артем прав. Негатив есть. Но он же не на пустом месте возник. Вы же, Артем, играете все последние игры так, что хочется выть.

Тут ответ простой. Сыграйте хорошо - и мы вас будем на руках носить. Но пока такой игры я не видел. Ждем стартовый матч. Удачи!" - написал Ловчев в своем телеграме.

Чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.